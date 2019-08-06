Центральна виборча комісія встановила результати позачергових парламентських виборів ще в семи виборчих округах.

ЦВК визнала обраним в окрузі №193 Ігоря Марчука, №69 – Віктора Балогу, №119 – Михайла Бондаря, №198 – Сергія Рудика, №207 – Максима Зуєва, №209 – Валерія Зуба, №50 – Руслана Требушкіна, повідомляє Укрінформ.

“Саме встановлення цих результатів було пов’язано зі складними і непоодинокими судовими розглядами, в тому числі пов’язаними зі здійсненням комісією повторного підрахунку голосів. Сьогодні це все вирішено”, – зазначила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Усього ЦВК визнала обраними 423 народних депутатів України: 225 – у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 – в одномандатних виборчих округах.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук відзначила, що наявність судової справи з приводу ситуації в окрузі №50 “не перешкоджає процедурі встановлення результатів”.

Сліпачук повідомила, що протокол про визнання результатів виборів в окрузі №50 підписали всі 16 присутніх членів ЦВК, при цьому 14 із них – з окремою думкою.

ЦВК також прийняла постанову “Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі №50 на позачергових виборах народних депутатів України від 21 липня 2019 року” і звернулася до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства про вибори і вжиття, відповідно до законодавства України, заходів реагування.