Відсьогодні набрав чинності закон про обов’язкові вимоги до органічного виробництва

Інформація про харчовий продукт тепер повинна бути точною, перевіреною та зрозумілою для покупця

В Україні сьогодні набув чинності закон, яким встановлено основні принципи та вимоги до органічного виробництва.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України, передає Zrada.today.

Закон “Про основні засади та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції” повинен удосконалити українське законодавство до законодавства Євросоюзу в області виробництва й обороту органічних продуктів.

Цей закон також сприятиме створенню прозорих умов господарювання, зменшення недобросовісної конкуренції, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продукції та розширенню зовнішніх ринків її збуту.

Законом встановлюються основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції, основи правового регулювання органічного виробництва, обігу органічної продукції та функціонування ринку такої продукції.

Цим законом визначено правові засади діяльності центральних органів виконавчої влади, суб’єктів ринку органічної продукції та напрями державної політики у зазначених сферах.

Статтею 40 закону встановлено відповідальність за порушення законодавства у сфері органічного виробництва. Повідомляється, що ті, хто реалізує продукцію, марковану як органічна, будуть нести відповідальність за введення в обіг або реалізацію продукції без сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та / або її звернення вимогам законодавства.

У разі недотримання вимог вони будуть оштрафовані в розмірі від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат.

Раніше, 10 липня 2018 року Рада прийняла в другому читанні й в цілому закон №5448-д про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

За прийняття документа проголосувало 237 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

До того ж, в Україні почне діяти реєстр органів сертифікації. Останні надаватимуть відповідні сертифікати про органічне походження продуктів, а Госпродпотребслужба проводитиме перевірки виробників.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!