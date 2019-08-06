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Конфлікт інтересів: чому від успішного тренера Стадника український спорт має шкоду

06.08.2019

Титулований борець і знань спеціаліст має негаразди з законом

У середовищі української жіночої боротьби нині панують бентежні настрої. Пов’язані вони з персоною срібного призера Олімпіади-2008 Андрея Стадника, котрий нині є успішним тренером і членом виконавчого комітету Асоціації спортивної боротьби України. Недавні Європейські ігри, які відбувалися в Мінську, були для молодого наставника вельми успішними – одразу дві його нинішніх вихованки (Юлія Хавалджи і Оксана Лівач) повернулися додому зі срібними нагородами. Була й ще одна медаль. Про яку український патріот і великий сподвижник реформ в українській боротьбі Стадник удома волів би не згадувати. Бо гроші люблять тішу.

Проте, на Андрієве хвацько, акцентував увагу на великому тренерському успіхові Стадника «Главком». Бо то ж Андрій є особистим наставником титулованої дружини, теж львів’янкі Марії Стадник. Котра живе й тренується в гостинній і лояльній до перебіжчиків і спортивних заробітчан Україні, отримує тут якісні спаринги, а медалі приносити Азербайджану. Багато медалей, адже Марія – триразова олімпійська призерка, чемпіонка світу, дворазова переможниця Європейських ігор, семиразова чемпіонка Європи.

Перемогла Марія Стадник й у Мінську. Причому у фіналі вагової категорії до 50 кілограмів вона здолала іншу вихованку чоловіка, українку Оксану Лівач. Андрій Стадник при цьому секундував якраз дружині. На що «Главком» власне й звернув увагу. За підсумками цієї публікації Міністерство молоді і спорту трохи підкоригувало список премійованих за перемоги на Європейських іграх-2019 атлетів і тренерів. І залишило тренера Стадника з порожніми руками.

Це спричинило справжній ґвалт серед підопічних тренера. Одна поперед одною, вони прийнялися розповідати, який їх наставник професійний, відповідальний і прогресивний. Оксана Лівач, Тетяна Кіт і іже з ними стверджують, що без тренера Стадника і постійних спарингів з його дружиною вони не прогресували бі так стрімко.

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Звісно, ніхто професійних навичок спеціаліста, який був справді сильним борцем, заперечувати не збирається. Питання можуть бути хіба до чесності Андрієвих спортивних результатів. Адже в одному зі своїх інтерв’ю екс-тренер збірної України з вільної боротьби Руслан Савлохов прямо звинуватив Стадника у спробах здати окремі сутички і навіть запропонував колишньому підопічному пройти тест на «поліграфі». Маємо інформацію, що пропозиція в силі і донині, а тому залишимо цю тему відкритою.

Є вочевидь користь від спільних тренувань з Марією Стадник і для молодих борчинь. Однак поряд із тим треба враховувати цікаву деталь: одноразова премія за перемогу на Європейських іграх в Азербайджані складає 75 тисяч доларів, в Україні – 50 тисяч гривень. За срібло азербайджанці платять $50 тисяч. Зрозуміло, що з матеріальної точки зору тренер і люблячий чоловік Стадник більше зацікавлений у перемогах дружини. Хоча як член виконкому Асоціації спортивної боротьби України, Андрій начебто мав би найперше вболівати за успіхи українських борчинь.

Така ситуація характеризується ємким визначенням «конфлікт інтересів» у Законі України «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань. Згідно з витягом із Законом, «конфлікт інтересів – надання особою переваги її приватного інтересу над інтересом належного виконання нею свого публічного обов’язку».

Наразі можна однозначно стверджувати, що принаймні до завершення олімпійського циклу-2020 тренер Стадник залишатиметься через різницю в матеріальних стимулах особою зацікавленою в перемогах азербайджанської борчині Марії Стадник більше, ніж у перемогах конкурентки дружини Оксани Лівач, котра виступає під українським стягом. Відповідно його співпраця з національною збірною нашої держави з жіночої боротьби виглядає дивною.

І то як мінімум. Бо не врахований також іще один пікантний аспект. За інформацією «Головкому», зараз Азербайджанська федерація боротьби проявляє неприхований інтерес до окремих обдарованих українських борчинь. І щедрі реверанси в їх бік тренер Стадник вже начебто зробив. А це вже навіть трохи більше, ніж конфлікт інтересів в окремо взятому протистоянні на борцівському килимі.

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Іван Вербицький, «Главком»

 

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