Апеляційний суд відновив підозра у держзраді екс-главі району Харкова

Апеляційний суд Харківської області 5 серпня задовольнив скаргу прокуратури на рішення Київського райсуду Харкова про скасування підозри у державній зраді колишньому главі Холодногірської району Максиму Мусееву.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Таким чином, рішення суду першої інстанції вступило в силу – підозра Мусееву не скасовано.

Адвокат підозрюваного Юрій Вишневецький клопотав про відвід суддів і додатковому дослідженні матеріалів виробництва. Прокурор Вадим Білоусов, в свою чергу, дорікнув адвоката у навмисному затягуванні апеляційного розгляду.

Про те, що Мусєєв є агентом російської розвідки, Служба безпеки України повідомила в жовтні 2018. В ході слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили та задокументували факт збору зловмисником для передачі російському куратору списків військовослужбовців, які брали участь в АТО.

До того часу Мусєєв вже покинув межі країни. Йому інкримінували ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада).

26 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес повідомив, що був змушений звільнити Мусєєва з посади глави району з-за того, що той тривалий час відсутній на робочому місці. Справа про держзраду Мусєєва Кернес визнав фальсифікованим.

У січні 2019 року прокурор Харківської області Юрій Данильченко повідомив, що справу призупинено у зв’язку з розшуком Мусєєва.

21 травня, Київський райсуд виніс ухвалу, якою скасував повідомлення про підозру. Прокуратура подала на нього апеляційну скаргу.