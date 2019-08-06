Мінімальну пенсію в 2020 році збільшать: скільки зможуть отримувати пенсіонери

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає, що розмір мінімальної пенсії в 2020 році можна встановлювати на рівні 1700-1750 грн. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

За словами Розенка, на сьогодні є всі передумови для істотного зростання мінімальної зарплати і мінімальної пенсії в наступному році.

«Я думаю, що розмір мінімальної пенсії в наступному році можна встановлювати на рівні 1700-1750, а до кінця року, я думаю, до 1900 грн можна абсолютно. Це фактично є прожитковий мінімум для непрацездатних»,— сказав віце-прем’єр.

Також Розенко висловив думку, що в 2020 році мінімальний розмір заробітної платыможет бути не менше 6,5 тис. грн.

В той же час ніякої офіційної позиції партії «Слуга Народу» з цього питання не було. У той же час Держбюджет на 2020 рік буде затверджувати новий парламент, де значний вплив буде у цієї партії.

Як відомо, згідно Бюджетного кодексу України Кабінет міністрів України затверджує і подає в парламент до 15 вересня проект закону про державний бюджет на наступний рік.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року мінімальна пенсія зросла на 172 грн до 1669 грн для осіб старше 65 років і стажем роботи не менше 30 років для жінок і 35 років — для чоловіків. Заробітна плата збільшилася до 4173. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність склав — 1497 грн.