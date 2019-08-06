Кличко відібрав землю у Нацполиции на користь Вавріша

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження Київської міськдержадміністрації щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на вулиці Електриків, 25-Ж. Про це повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляє видання «Наші гроші», ця ділянка знаходиться в постійному користуванні Головного управління Національної поліції у Києві. Розпорядженням Кличко, підписаним 1 липня, припинено використання ділянки площею 0,47 га для експлуатації елінгу мотокатеров, яку поліція отримала в постійне користування у 2012 році за рішенням Київради.

Новим цільовим призначенням землі будівництво та обслуговування

житлових будинків.

Зокрема, на ділянці Нацполиции буде побудована одна з

черги ЖК «Рибальський», девелоперами будівництва якого є SAGA

Development і Perfect Group. Власником SAGA Development є Андрій

Вавриш, заступник директора Департаменту містобудування КМДА. Perfect

Group пов’язують з колишнім чиновником Міністерства оборони та Мінрегіону Дмитром

Ісаєнко, який обрався до Верховної Ради за списком «Опозиційної платформи –

За життя».

Будівництво ЖК «Рибальський» на півострові Рибальський стало

можливим завдяки затвердженим Київрадою у вересні 2016 року Детального

плану території. Цей план був розроблений на основі договору, який

підписали Вавриш, який на той момент ще працював в КМДА, і пов’язані з ним

особи.

Раніше SKELET-info повідомляв, що скандальний київський забудовник Андрій Вавріш — директор компанії SAGA Development і давній друг глави Офісу президента Андрія Богдана без конкурсу розробив та презентував проект Офісу президента в Українському домі на Європейській площі.