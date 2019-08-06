У Індонезії на даху ТЦ побудували містечко

На даху ТЦ Cosmo Park у Джакарті, Індонезія, мешканці живуть у житловому містечку з цілісною інфраструктурою та без автомобілів.

Про це повідомляє Guardian.

Однойменне містечко розташоване на 11 поверсі ТЦ.

У ньому діти вільно катаються на велосипедах, дорослі вигулюють собак, біля будинків готують барбекю; є також міні-маркет, пральня та басейн.

В місто спускаються автомобілями по рампі.

«Тут так добре: багато відкритого простору, і мій син завжди в безпеці на велосипеді», – розповідає мешканка Cosmo Park Фазіла. У своєму садку жінка вирощує баклажани, томати та перець чілі. Інші мешканці додають, що в містечку на даху у них виникло почуття домівки – через більшу приватність простору.

Фазіла з сином на безпечній дорозі.

Родина Фазіли переїхала до Джакарти з Мумбаї і обрала житло на даху ТЦ через часті повені в нижньому місті. При цьому вона не вважає життя на такій висоті ізольованим. Поспілкуватися з сусідами легко, наприклад, під час годування птахів. Вони, до слова, живуть на місцевих деревах.

ТЦ збудували десять років тому у районі, переповненому подібними комплексами. До літа 2019 року Cosmo Park залишався невідомим за межами Джакарти – аж поки його не засняв фотодрон. У Twitter публікацію зі світлинами містечка поширили 27 тисяч разів.

Зазначається, що наразі Індонезія потерпає одразу від кількох криз: заторів, забруднення повітря і переповненості у містах. Через це столицю навіть збиралися перенести в інше місто.