У Індонезії на даху ТЦ побудували містечко

На даху ТЦ Cosmo Park у Джакарті, Індонезія, мешканці живуть у житловому містечку з цілісною інфраструктурою та без автомобілів.
Про це повідомляє Guardian.
Однойменне містечко розташоване на 11 поверсі ТЦ.
У ньому діти вільно катаються на велосипедах, дорослі вигулюють собак, біля будинків готують барбекю; є також міні-маркет, пральня та басейн.
В місто спускаються автомобілями по рампі.
«Тут так добре: багато відкритого простору, і мій син завжди в безпеці на велосипеді», – розповідає мешканка Cosmo Park Фазіла. У своєму садку жінка вирощує баклажани, томати та перець чілі. Інші мешканці додають, що в містечку на даху у них виникло почуття домівки – через більшу приватність простору.
Фазіла з сином на безпечній дорозі.
Родина Фазіли переїхала до Джакарти з Мумбаї і обрала житло на даху ТЦ через часті повені в нижньому місті. При цьому вона не вважає життя на такій висоті ізольованим. Поспілкуватися з сусідами легко, наприклад, під час годування птахів. Вони, до слова, живуть на місцевих деревах.
ТЦ збудували десять років тому у районі, переповненому подібними комплексами. До літа 2019 року Cosmo Park залишався невідомим за межами Джакарти – аж поки його не засняв фотодрон. У Twitter публікацію зі світлинами містечка поширили 27 тисяч разів.
Зазначається, що наразі Індонезія потерпає одразу від кількох криз: заторів, забруднення повітря і переповненості у містах. Через це столицю навіть збиралися перенести в інше місто.