У Києві шахраї через Інтернет привласнювали кошти онкохворих людей

Зловмисники отримували від незаконної діяльності, щомісяця майже 500 тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки України викрили і блокували в Києві шахрайську схему привласнення коштів через Інтернет. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як повідомляється, учасники угрупування, до складу якої входили жителі столиці пропонували громадянам надання грошових позик через спеціально створені веб-платформи. Для отримання «кредиту» зловмисники вимагали попередньо перерахувати на підконтрольні банківські рахунки кошти за так звані перевірочні та посередницькі дії, зокрема, «сплату за податок», «аванс за послуги юристів, бухгалтерів» тощо. Однак реальні гроші людям не давалися.

Зазначається, що від шахрайських дій зловмисників страждали тяжкохворі люди, в тому числі і онкологічними захворюваннями, які вимагали дорогого лікування. У разі відмови клієнтів від «послуг» учасники угруповання, здійснюючи психологічний тиск, погрожували потерпілим нібито відмовою в «позику» і внесенням в так званий чорний список ненадійних позичальників.

За попередньою інформацією, зловмисники отримували від незаконної діяльності, щомісяця майже 500 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцем проживання та в транспортних засобах поліція виявила мобільні термінали, комп’ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази.

Відкрито кримінальну справу за статтею «шахрайство» (ч. 3 ст. 190 ККУ). Двох організаторів групи затримали і повідомили про підозру.

Тривають слідчі дії.