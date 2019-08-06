Під Харковом знайшли коня з прив’язана язаною до неї мертвою 9-класницею

3 серпня в Харківській області виявили тіло 14-річної дівчинки, яке було прив’язана язане до коня.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Трагедія сталася на лузі в селі Безлюдівка. Мертву школярку і жительку селища Слобожанське знайшли приблизно об 11:50.

Як з’єднання ясували правоохоронці, на пасовищі паслися коні місцевих жителів. Дівчинка вирішила без дозволу напоїти коня. Вона прив’язана язала собі мотузкою за талію до тварини, що категорично заборонено. Кінь злякався чужої людини і понісся, потягнувши школярку за собою. Через деякий час тварину вдалося заспокоїти, проте від отриманих травм дівчинка померла на місці.

За даними видання Newsroom , власниця тварини заявила про те, що дівчинка 2004 року народження без її дозволу взяла коня і повела його на водопій. Через деякий час місцеві жителі побачили, як кінь тягає лугом бездиханне тіло дев’ять ятикласниці.

Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею 115 КК України ( “вбивство”) з поміткою “нещасний випадок”. У даний момент силовики встановлюють всі обставини події.