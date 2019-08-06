У Києві на Воскресенці чоловік випав з вікна

В ніч на 6 серпня в Києві за адресою проспект Алішера Навої, 78 стався нещасний випадок. Чоловік випав з вікна п’ятиповерхового будинку. На щастя, потерпілий залишився живий, його терміново госпіталізували в лікарню.

Дзвінок на лінію екстрених служб надійшов близько 04:35. Про це Інформатору стало відомо на місці події.

Як з’ясували правоохоронці, чоловік випав з вікна четвертого поверху п’ятиповерхового будинку. Попередньо, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні. Він був у свідомості.

Що саме сталося і з якої причини потерпілий випав — будуть уточнювати правоохоронці. На місці працював екіпаж патрульної поліції і медики. Подробиці з’ясовуються.