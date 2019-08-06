Затримано блогера, який пропонував насильство над дітьми силовиків

Відомий російський блогер відомий під псевдонімом Макс Стєклов був знайдений і затриманий поліцією після публікації із закликом вбивати дітей правоохоронців.

На сайті слідчого комітету РФ в неділю, 4 серпня 2019 року, з’явилася новина про обшуки в будинку жителя Підмосков’я на ім’я Владислав Синиця. Блогер 1989 року народження звернув на себе увагу правоохоронних органів постом, розміщеним в Twitter-акаунті під ніком Макс Стєклов 31 липня 2019 року.

Він підтримав деанонімізація силовиків і запропонував використовувати їх персональні дані для пошуку їх дітей через соцмережі. Потім дітей пропонувалося викрадати по шляху до школи, а батькам надсилати записи жорстоких вбивств.

«Ні в кого не повинно викликати сумнівів, що за подібні публічні коментарі та заклики неодмінно настане кримінальна відповідальність», – заявила представник СК РФ Світлана Петренко.

Блогеру пред’явили звинувачення за публічне поширення ненависті, ворожнечі проти поліціянтів.

Після обшуку у нього вилучили комп’ютер, телефони, а нещасливий пост пропав зі свого облікового запису. Тепер слідство має намір домагатися його взяття під варту.

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