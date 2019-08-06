200-річний дуб з популярного фільму розпиляли на сувеніри

Дерево зі знаменитої голлівудської драми «Втеча з Шоушенка» розпиляли на подарункові таблички.

Про це пише видання TMZ в понеділок, 5 серпня, передає Zrada.today.

Старовинний 200-річний дуб з нагоди ювілею від дня світової прем’єри «Втечі з Шоушенка» розпиляли на таблички, на яких вигравіювали портрети головних героїв з їх цитатами. Свої подарунки отримають актори Морган Фрімен і Тім Роббінс, а також режисер-постановник Френк Дарабонт.

У 2017 році власник приватного поля в окрузі Лукас, Огайо, зрубав дерево, яке стало місцевою визначною пам’яткою. Власник території Ден Диз вчинив таким чином, тому що дуб сильно пошкодили природні катаклізми. Так, у 2011 році штормом було знесено майже половину стовбура, а у 2016-му дуб повалив сильний вітер.

Фільм «Втеча з Шоушенка» розповідає про американського банкіра Едді Дюфрейна, якого суд засуджує до довічного ув’язнення за вбивство дружини-зрадниці. Головний герой потрапляє за ґрати за злочин, який насправді не скоював. Через роки Едді вдається вибратися з в’язниці, після чого він закопує послання для свого товариша Реда під місцевим дубом з проханням ніколи не втрачати надію.

Фільм «Втеча з Шоушенка» багато хто вважає кращим фільмом в історії кіно. На найбільших кіносайтах драма багато років утримує найвищий рейтинг серед інших кінострічок.

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