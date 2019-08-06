На Житомирщині вітчима підозрюють у зґвалтуванні малолітньої падчерки

В одному з сіл Житомирської області поліція затримала місцевого жителя за підозрою у зґвалтуванні падчерки. Про це повідомили у правоохоронних органах.

У селі Малинського району області місцевого жителя 1985 року народження затримали за підозрою у зґвалтуванні падчерки – дівчини 2006 року народження.

Наразі підозрюваний затриманий у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 152 КК України (зґвалтування).