Facebook видалив сторінку прихильників прибульців

Соціальна мережа Facebook видалила сторінку, на якій користувачі координували свої дії у підготовці до штурму бази військово-повітряних сил США “Зона 51” у Неваді 20 вересня. Два мільйони учасників вважають, що на базі американська влада приховує прибульців.

Зараз за посиланням, що веде на сторінку, відображається помилка про недоступний контент, повідомляє “Громадське“.

Івент у кінці червня 2019 року створила відома мем-спільнота “Shitposting cuz im in shambles” на Facebook. На момент видалення 2 мільйона користувачів соцмережі збиралися взяти участь у штурмі.

“Зона 51” – американська військова база неподалік від Лас-Вегаса, на південному березі озера Грум-Лейк. Вона була засекречена з 1955 по 2013 роки і відома, насамперед, завдяки численним теоріям змови, особливо про НЛО та досліди над інопланетянами.

Нагадаємо, що компанія “Facebook” планує додати в назви додатків Instagram і WhatsApp уточнення “від Facebook”.