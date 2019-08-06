Через 5 років запрацювало: на Донбасі відновлено рух поїздів

“Укрзалізниця” відновила рух потягів на ділянці Маріуполь — Південнодонбаська
Майже через 5 років перерви залізничники відновили рух приміських поїздів на ділянці Маріуполь — Південнодонбаська.
Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”, передає Zrada.today.
“4 серпня 2019 року залізничники відновили рух приміських поїздів на ділянці Маріуполь — Південнодонбаська. Для відновлення безпечного проходження поїздів на цій ділянці регіональна філія” Донецька залізниця “АТ” Укрзалізниця “спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру”, – йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, цією ділянкою тепер курсуватимуть чотири приміських потяги:
Поїзд №6162 Маріуполь-Південнодонбаська
– відправлення зі станції Маріуполь о 5:25, прибуття на станцію Південнодонбаська о 07:50;
Поїзд №6105 Південнодонбаська-Маріуполь
– відправлення зі станції Південнодонбаська о 08:05, прибуття на станцію Маріуполь о 10:39;
Поїзд №6108 Маріуполь-Південнодонбаська
– відправлення зі станції Маріуполь о 17:19, прибуття на станцію Південнодонбаська о 19:50;
Поїзд №6181 Південнодонбаська — Маріуполь
– відправлення зі станції Південнодонбаська о 20:05, прибуття на станцію Маріуполь о 22:33.
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