Через 5 років запрацювало: на Донбасі відновлено рух поїздів

“Укрзалізниця” відновила рух потягів на ділянці Маріуполь — Південнодонбаська

Майже через 5 років перерви залізничники відновили рух приміських поїздів на ділянці Маріуполь — Південнодонбаська.

Про це повідомляє прес-служба “Укрзалізниці”, передає Zrada.today.

“4 серпня 2019 року залізничники відновили рух приміських поїздів на ділянці Маріуполь — Південнодонбаська. Для відновлення безпечного проходження поїздів на цій ділянці регіональна філія” Донецька залізниця “АТ” Укрзалізниця “спільно з фахівцями штабу ООС перевірили та підготували інфраструктуру”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, цією ділянкою тепер курсуватимуть чотири приміських потяги:

Поїзд №6162 Маріуполь-Південнодонбаська

– відправлення зі станції Маріуполь о 5:25, прибуття на станцію Південнодонбаська о 07:50;

Поїзд №6105 Південнодонбаська-Маріуполь

– відправлення зі станції Південнодонбаська о 08:05, прибуття на станцію Маріуполь о 10:39;

Поїзд №6108 Маріуполь-Південнодонбаська

– відправлення зі станції Маріуполь о 17:19, прибуття на станцію Південнодонбаська о 19:50;

Поїзд №6181 Південнодонбаська — Маріуполь

– відправлення зі станції Південнодонбаська о 20:05, прибуття на станцію Маріуполь о 22:33.

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