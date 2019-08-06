МНС і Міноборони звітують про успіхи гасіння пожеж в Сибіру. Екологи не вірять

Екологи з недовірою ставляться до повідомлень МНС і Міністерства оборони РФ про успішну боротьбу з лісовими пожежами в Сибіру, пише газета «Коммерсантъ». «Раніше нічого подібного у світовій практиці гасіння лісових пожеж досягти нікому не вдавалося», — розповіли виданню в «Гринписе Росії» і звернули увагу на «нову методику вимірювання площі лісових пожеж», подробиці якої не розголошуються.

Раніше в МНС заявили, що ситуацію з лісовими пожежами в Сибіру «вдалося переломити докорінно», скоротивши вогнища загоряння на чверть. У відомстві заявили, що загальна площа загорянь на території Сибіру і Далекого Сходу з 30 липня скоротилася на 25%. «Посилення угруповання в СФО і ДФО підрозділами МНС РФ і Міноборони дозволило за тиждень ліквідувати природні пожежі на території понад 1 млн га», — йдеться в прес-релізі. У свою чергу Міноборони доповіло, що літаки Іл-76 і вертольоти Мі-8 загасили лісові пожежі в Красноярському краї та Іркутській області площею 753 тис. га.

«Виходячи з звіту Міноборони, літаками та вертольотами міністерства було скинуто 6 тис. тонн води, якими були погашені 753 тис. га, що дає близько восьми літрів на гектар. Сумнівно, що таким нанослоем води можна хоч щось загасити», — прокоментував дані Антон Бенеславский з «Грінпіс Росії». За даними ФБУ «Авиалесоохрана», за вказаний період вдалося загасити лісові пожежі загальною площею 20,7 тис. га.

У WWF Росії, з посиланням на дані державної інформаційної системи дистанційного моніторингу лісових пожеж, оцінили скорочення площі вогню в 405 тис. га. «Площа пожеж може і збільшуватися навіть при активному гасінні, але якщо вважати, що погашено 753 тис. га, то сумарне збільшення площі означає, що паралельно з гасінням різко збільшилася швидкість поширення інших, не погашених, пожеж або з’явилася велика кількість нових: збільшення більше ніж на 1,1 млн га за чотири дні — це дуже багато», — сказав «Комерсанту» Костянтин Кобяков з російського відділення WWF.

У Міноборони на запит видання не змогли оперативно відповісти на критику екологів, а в прес-службі МНС рекомендували дивитися інформацію на сайті. «Оцінити реальну обстановку і здійснювати розрахунок сил і засобів для реагування на діючі пожежі дозволило зміна підходу до визначення площ діючих пожеж», — сказано там.

Нагадаємо, масштабні лісові пожежі в Сибіру і на Далекому Сході почалися в липні. Площа палаючих лісів в Росії досягла майже 4 млн га. Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв доручив 1 серпня Генпрокуратурі спільно з МВС і Слідчим комітетом Росії «провести перевірки на предмет виявлення навмисного створення лісових пожеж як способу приховування незаконної заготівлі деревини». У Генпрокуратурі заявили, що в ряді регіонів спотворювали статистику по лісових займань, насамперед це стосується їх площі. Там також відзначили, що в регіонах «належним чином не організовувалися заходи з локалізації та ліквідації лісових пожеж».