Як старі корупціонери рвуться очолити Госгеокадастр України

Госгеокадастр –одна з основних корупційних структур в Україні. На практиці, схема «дерибану» землі дуже проста:

Кожному учаснику АТО покладається 2 Га землі. Для них виділяється земля з державного резерву України.

Спочатку купуються паспорти у «АТОшников» за 300-500у.е. Після того як земля буде виділена і оформлена (отриманий кадастровий номер) — її здають в оренду на 50 років аграрної компанії (фермера), а фактично продають за ціною 2-5тис. доларів США за 1Га землі. Схема діє протягом багатьох років і заробляє на ній безпосередньо прем’єр Гройсман, через своїх кураторів.

Одним з ключових органів у даній схемі є Госгеокадастр, який тимчасово очолює якийсь Олег Кирилюк.

Раніше він працював в ДАБІ Житомирської області і був призначений на дану посаду з «подачі» олігарха Павла Фукса. Кирилюк регулярно відраховує 50% «заробітку» наглядача від Гройсмана – Максиму Мартинюку, і цілком влаштовує прем’єра на даній посаді.

Хоча реальним керівником і куратором Держгеокадастра вважається перший заступник голови Людмила Шемелинець, яка також входить в «команду» Гройсмана.

Тепер має відбутися конкурс і відомство буде очолювати вже не тимчасове особа, а обраний осіб на постійній основі.

«Смотрящіє» за землею в Україні ведуть переговори з КМ України (людьми Гройсмана) про призначення головою Госгеокадастр України Людмили Приходько.

Кажуть, у цьому особисто зацікавлений ще один корупціонер – Олег Левченко, який є першим заступником Державного підприємства «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Левченко, не дивлячись на скромний спосіб життя, в період з 2016 по 2018 року встиг обзавестися житлом в Києво-Святошинському районі (квартира на 109 кв. м. оформлена на дружину), земельною ділянкою в Княжичах (8,6 соток), автомобілем Ауді Q 7 (2016г.в.). Правда, вартість придбання у своїх деклараціях, Левченко, вказати не зволив.

Хто ж така Людмила Приходько?

Сьогодні вона займає посаду начальника Головного управління Держгеокадастра в Київській області. На свого чоловіка вона вже оформила 24 земельні ділянки в Київській області (з Рожни, Софіївська борщагівка). Але і тут «примудрилася» не зазначати дату отримання права власності на ці ділянки, адже очевидно, що вся земля була ним отримана на момент її держслужби.

У 2016 році Приходько придбала два автомобіля Тойота (королла, Рав4) за ціною 540 і 897тыс. гривень.

Також в 2017 році була придбана квартира в Петропавлівській Борщагівці (162м.кв.) вартістю 1,7 млн гривень.

Дохід сім’ї, який складається лише з зарплати Людмили Приходько — за 2018 рік склав – 375тыс. гривень на рік.

Корупційна складова всіх основних фігурантів дуже очевидна, а призначення даних осіб на ключових посадах, або їх утримання у владі – буде черговим провалом реформування.

telegra.ph