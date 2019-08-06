Більше половини росіян схвалюють побиття протестувальників: оприлюднені цікаві дані

Більша половина москвичів (61%) схвалює жорстокість правоохоронців, розгонюючи протестувальників 27 липня, тоді як противниками таких дій є тільки 26%.

Про це свідчать результати опитування громадської думки, яке провели соціологи Всеросійського державного центру оцінки громадської думки (ВЦВГД).

В цілому ж жорсткі дії силовиків під час мітингів у Москві виправдали 69% опитаних росіян.

Також кожен другий опитаний москвич (54%) заявив про згоду до рішенням влади відмовити в реєстрації кандидатам, «які допустили порушення», а 58% наполягали на тому, що акція опозиції була не узгодженою.

Примітно, що про акцію протесту, яка пройшла 27 липня 2019 року в Москві, відомо переважній більшості москвичів (83%), тоді як серед росіян таких виявилося тільки 59%.