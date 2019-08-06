Екологи назвали найбрудніші пляжі Одеської області

Державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу провела обстеження пляжів на території області. «За результатами аналізів води найбільше забруднення спостерігається на пляжі «Лузанівка», «Аркадія», а також протягом всієї прибережної смуги уздовж р. Південний і с. Крижанівка», – відзначили в прес-службі відомства.
В інспекції підкреслили, що перед цим екологи брали проби 24 липня на пляжах в Південному, Крижанівці і «Лузанівка». За результатами досліджень у воді виявили перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, а саме азоту амонію, азоту нітритного і нітратного азоту.
За даними держінспекції, владі було направлено відповідне звернення, проте ніяких заходів вжито не було. Оскільки ситуація продовжує погіршуватися, відомство ініціює термінову нараду з представниками місцевих органів влади, керівництвом КП «Узбережжя Одеси», представниками бізнесу та ЗМІ.
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Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Миколаєві закрили пляжі: забруднення перевищила норму в 14 разів.
За матеріалами УНІАН
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