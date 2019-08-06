Екологи назвали найбрудніші пляжі Одеської області

Державна екологічна інспекція Кримсько-Чорноморського округу провела обстеження пляжів на території області. «За результатами аналізів води найбільше забруднення спостерігається на пляжі «Лузанівка», «Аркадія», а також протягом всієї прибережної смуги уздовж р. Південний і с. Крижанівка», – відзначили в прес-службі відомства.

В інспекції підкреслили, що перед цим екологи брали проби 24 липня на пляжах в Південному, Крижанівці і «Лузанівка». За результатами досліджень у воді виявили перевищення гранично допустимих концентрацій хімічних речовин, а саме азоту амонію, азоту нітритного і нітратного азоту.

За даними держінспекції, владі було направлено відповідне звернення, проте ніяких заходів вжито не було. Оскільки ситуація продовжує погіршуватися, відомство ініціює термінову нараду з представниками місцевих органів влади, керівництвом КП «Узбережжя Одеси», представниками бізнесу та ЗМІ.

Експрес-інформація по країні

Україна – держава у Східній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Київ

Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк

Форма правління – Парламентсько-президентська республіка

Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Миколаєві закрили пляжі: забруднення перевищила норму в 14 разів.

За матеріалами УНІАН

Читайте також:

У Львові виявили забруднення повітря і води

Кожна шоста смерть у світі пов’язана з забрудненням навколишнього середовища