Китайська рулетка: ЦБ РФ за два дні втратив на юанях 1,8 млрд доларів

Панічний ривок в китайські юані, зроблений Банком Росії в минулому році, продовжує приносити свої сумні плоди. Рішення влади КНР «відпустити» курс національної валюти у відповідь на черговий раунд мит від США обернулося для ЦБ РФ багатомільярдними втратами на курсових різницях, повідомляє finanz.ru.

За даними Refinitiv, в понеділок курс юаня до долара на офшорному ринку в Гонконзі падав на 1,9% і оновив мінімуми з 2008 року – 7,09 юанів за долар.

З п’ятниці, коли США анонсували 10-процентні мита на китайські товари в обсязі 300 млрд доларів на рік, юань втратив 2,7%, що зробило стрімку девальвацію рекордної з серпня 2015 року.

Для ЦБ РФ, що вклав в юані 14,2% резервів, або 67 млрд доларів на початок року, обвал курсу приніс збитки на 1,8 млрд доларів. Накопичені втрати від дедоларизації ЗВР і їх спішного перекладу в Китай наближаються до 8 млрд доларів, свідчать розрахунки finanz.