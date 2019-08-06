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Настя Каменских похвасталась леопардовым купальником

06.08.2019

Настя Каменских порадовала фанатов новым горячим фото.

На этот раз известная певица похвасталась тем, как она отдыхает на яхте. Об этом сообщил портал РБК-Украина. Итак, на своей странице в социальной сети Instagram Настя опубликовала фотографию, на которой она позирует в леопардовом купальнике. Видно, что певица стоит на яхте. Одной рукой она придерживает свои кудрявые волосы, а другую держит на бедре. Ее взгляд устремлен куда-то за кадр.

Поклонники оценили фото Насти в бикини, а потому решили высказаться по этому поводу в комментариях.

«Настя, ты прекрасна», «Это просто сила и огонь! Красота спасёт мир!», «Идеальна», «Секси – секси», «Красуня! Купальнички бомбові», «Сочная девушка», «Ох, хороша», «Шикарный купальник очень сильно подчеркивает вашу фигуру», «Настя у тебя шикарная фигура, супер», «Такую красоту стыдно прятать», – написали пользователи в комментариях под фото.

: hyser.com.ua

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