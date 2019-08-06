У Васильківському районі Київщини малолітніх дітей під тиском СБУ залишають психічно хворій матері

2 серпня ц.р. Комітетом у справах дітей Васильківської РДА було прийнято рішення по справі щодо місця проживання дітей подружжя Зайцевих, що мешкають у смт Глеваха. Рішенням дозволено психічно хворій Євгенії Зайцевій брати участь у вихованні двох дітей 6 та 4 років та проводить з ними час наодинці.

Про це заявив батько дітей Олег Зайцев, який протягом майже року намагається законним чином здобути самостійного права виховання своїх малолітній доньок, враховуючи, що їх мати Євгенія Зайцева хвора на шизофренію, що підтверджено відповідними медичними документами ( посилання 1*) , та неодноразово перебувала на стаціонарному психіатричному лікуванні.

Також на початку листопада 2018 р. батько помітив зміни у психічному стані дітей. Зокрема, шестирічна Кіра стала пригніченою, заляканою, почала унікати спілкування з матір’ю, плакати, коли мова заходила про зустріч з нею.

Психологом Центру соціальних служб для сім’ї та молоді Васильківської РДА під час співбесіди з Кірою Зайцевою було встановлено, що її поведінка є адекватною, але дитина налякана та стривожена. Була рекомендована консультація дитячого психіатра.

Олег Зайцев звертався до дружини за наданням згоди на обстеження Кіри у психіатра, пропонував відвідати лікаря разом з Кірою, аби встановити проблемні аспекти у їх відносинах. Проте дружина відмовила. Про дозвіл на психіатричний огляд дитини без згоди матері батько звернувся до Служби у справах дітей Васильківської РДА (за місцем проживання). Розпорядженням Васильківської РДА від 25.03.2019 року № 75 Олег Зайцев отримав згоду на психіатричний огляд Кіри у державному психіатричному закладі.

Мати Кіри та Лії Зайцевих — Євгенія Зайцева подала до Комітету у справах дітей під головуванням першого заступника голови Васильківської РДА Євгена Червенка заяву про відібрання дітей від батька та передання їй на виховання.

Як стверджує Олег Зайцев, прийнятим 2 серпня Комітетом у справах дітей рішенням ставитися під загрозу здоров’я та життя його доньок, адже не враховано консультативний висновок психіатрів щодо небезпечності перебування їх з матір’ю, більшої прихильності дітей до батька та рекомендації здійснювати спілкування матері з дітьми виключно у присутності соціально-психологічного супроводу ( посилання 2*).

Не зважаючи на небезпеку для малолітніх Кіри та Лії у разі залишення з матір’ю, Васильківська РДА не бачить жодних проблем, прийнявши рішення щодо перебування з нею дітей, та погрожує батьку відібрати їх до дитячого будинку. На запитання, як убезпечити доньок під час спілкування із психічно хворою, батько відповіді так і не отримав.

«Пан Червенко під час засідання Комітету заявивши, що діти взагалі будуть відібрані та відправлені у дитячий будинок. При цьому Євген Червенко офіційно посилався на факт нібито дзвінка йому з СБУ з приводу цього питання. Хоча співробітники центру сім’ї та дітей Васильківської РДА неодноразово були в нашому будинку, оглядали умови проживання дітей, які дійсно є сприятливими для їх повноцінного розвитку», — зазначає Олег Зайцев.

До засідання Комітету малі місце неодноразові спроби матері викрасти дітей від батька, виклики поліції, стаціонарне лікування Євгенії Зайцевої у психлікарні, огляди психіатрів.

Останнє викрадення сталося 03 червня 2019 р., коли Євгенія разом з невідомими особами увірвались до дитячого садка та, насильно стримуючи його працівників, викрали дітей і вивезли в невідомому напрямку. Олег Зайцев шукав доньок тиждень. При цьому поліція виявила повну бездіяльність.

Всі вказані факти та документи було доведено та надано Комітету у справах дітей Васильківської РДА, альо до уваги жодного з них не взято.

Крім того, Васильківською РДА проігноровано визнані в Україні та міжнародні норми щодо прав дітей ( посилання 3*):

Олег Зайцев працює командиром повітряного судна в провідній авіакомпанії Україні, не є ані алкоголіком, ані наркоманом, просто не проживає разом з матір’ю, та, наразі справи про розлучення та встановлення місця проживання дітей знаходяться в стані судового процесу.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Києві хвора на шизофренію мати втопила своїх дітей на озері Срібнокільське Дарницького району. У 2015 році на Кіровоградщині 27-річна жінка намагалася повісити двох своїх дітей, щоб помститися їх батькові. Лише дивом 8-річний хлопчик і його 5-річна сестра змогли вилізти із зашморгів.

Інформація для посилань:

(1*) Психічний стан Євгенії Зайцевої вкрай погіршився у жовтні 2018 р. Тоді ж вона була госпіталізована до психіатричної лікарні. Заключний діагноз лікаря клініки “Медлюкс +” (ліцензія МОЗ України №199 від 17.03.2016 р.) Р. Закрутного: “гострий шизофреноподібний психотичний розлад F23.2», що проявляється у вигляді тривоги, маячної симптоматики, неадекватної поведінки до рідних тощо.

(2*) Психіатричний огляд Кіри Зайцевої проведено Державною установою Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я, консультативній висновок спеціалістів від 24 травня 2019 р. № 116/2019-01. Діагноз: “постравматичний стресовий розлад із змішаними порушеннями поведінки та емоцій. Специфічні (ізольовані) фобії”. Рекомендації: «Відносини дитини з матір’ю мають риси травматичних, супроводжуються емоційними порушеннями у вигляді тривоги, неспокою, напруження та поведінки уникнення, що свідчить про деформацію патерну відносин любові та прив’язана язаності. Рекомендовано соціально-психологічний супровід контактів дитини з матір’ю, для виключення можливості ретравматизації дитини, забезпечення формування батьківсько-материнської прив’язана язаності в захищених умовах».

(3*) Постанова Верховного Суду України від 04.04.2018 №756/210916Ц зазначає необхідність «оцінки середовища проживання дитини та здійснення оцінки, яку роль у житті дитини відіграє батько та чи буде відокремлення дітей від нього суперечити інтересам дітей, враховуючи те, що діти проживають з батьком. Тривалість часу, проведеного з батьком, може стати важливим чинником при визначенні інтересів цієї дитини…На сьогодні існує широкий консенсус, у тому числі в міжнародному праві, щодо підтримки ідеї про те, що в усіх рішеннях, які стосуються дітей, їх найкращі інтереси повинні мати першочергове значення. Аналіз зазначених норм права дає підстави для висновку, що рівність прав батьків випливає з прав та інтересів дитини на гармонійний розвиток і належно виховання, у першу чергу повинні бути визначені інтереси дитини у ситуації спору, а вже тільки потім права батьків”.

Частини перша та друга Конвенції про права дитини: «в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального забезпечення, судами, адміністративними чи законодавчими органами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини. Дитині забезпечується такий захист і піклування, які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги права й обов’язки її батьків, опікунів чи інших осіб, які відповідають за неї за законом».

Справа «Хант проти України»: «права дитини мають перевагу над правами батьків».

Рішення Європейського суду з прав людини від 11.07.2017 у справі «М. С. проти України»: «при визначенні найкращих інтересів дитини в кожній конкретній справі необхідно враховувати 2 аспекти: по-перше, інтересам дитини найкраще відповідає збереження її зв’язків із сім’я сім’єю, крім випадків, коли сім’я є особливо непридатною або неблагополучною; по-друге, в інтересах дитини є забезпечення її розвитку в безпечному, спокійному та стійкому середовищі, що не є неблагодійним».

Декларація прав дитини:

Принцип 2: «дитині законом або іншими засобами повинен бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, які б дозволяли їй розвиватися фізично, розумово, морально, духовно та у соціальному розумінні здоровим та нормальним шляхом і в умовах свободи та гідності».

Принцип 6: «дитина для повного і гармонійного розвитку її особистості потребує любові та розуміння. Вона повинна, коли це можливо, рости під піклуванням і під відповідальністю своїх батьків та в будь-якому випадку в атмосфері любові та моральної і матеріальної забезпеченості».

Частина четверта статті 29 Цивільного кодексу України: місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна».

Сімейний кодекс України:

Частини перша та друга статті 19: «при розгляді судом спорів щодо місця проживання дитини обов’язковою є участь органу опіки та піклування, який подає суду письмовий висновок щодо розв’язків язання спору на підставі відомостей, одержаних у результаті обстеження умов проживання дитини, батьків, а також на підставі інших документів, які стосуються справи. У зв’язку з цим зазначений орган необхідно залучити до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору».

Частина перша статті 161: «при вирішенні спору щодо місця проживання дитини беруться до уваги ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків, особисту прихильність дитини до кожного з них, вік дитини, стан її здоров’я та інші обставини, що мають істотне значення».

Автор: Ольга Нечай