«Треба буде – і мізки по асфальту. Крові буде багато» – силовик з РФ розповів про дії Путіна, якщо в Росії «рвоне» бунт

Відомий російський фінансист і блогер Слава Рабинович оприлюднив сенсацію про багатства беззмінного президента РФ Володимира Путіна і його оточення, а також про те, що Путін готовий всіма силами відстоювати свою владу в Росії.

Першу порцію компромату на Путіна Рабинович опублікував на своїй офіційній сторінці в Facebook.

Посилаючись на високопоставленого силовика, фінансист розповів про те, як Путін заробив свої незліченні багатства.

«Деяким, напевно, буде дивно чути, багато хто не повірить, а інші – взагалі не розуміють масштабу цифр. Але твій колишній бос Білл Браудер помилився в оцінці стану Папи (Путіна — ред.). Тато вже давно перевалив за трильйон доларів. У Тата з усіма значущими грошовими потоками налагоджені відносини «рукавів», як «рукава русла річки». Він хотів отримати такий у «Юкосі» в 2003 році, але Ходорів (Михайло Ходорковський — ред.) і Брюс Мизамор послали його на**р. Ну так Тато просто «ЮКОС» в собі «Роснефть» забрав – делов-то!», – передав фінансист слова джерела.

Він запевняє, що частки Путіна і його «гаманців» у російських компаніях варіюються від 10 до 90%.

Примітно, що, зі слів джерела, Путін зберігає багатства не тільки з зарубіжних і російських рахунками. У нього навіть є свої «скарбниці».

«У якийсь момент у Тата переклинило в бік щодо паперових фантиків – він боїться тримати долари і євро: можуть конфіскувати, заморозити, накласти персональні санкції… Так що, крім цих валют, він багатий в ієнах, швейцарських франках і гонконговских доларах. А ще у Тата – золоті злитки, діаманти, алмази.

У якийсь момент засіки в батькових бункерах в Росії стали переповнюватися, так і небезпечне це справа — зберігати таку кількість багатств всередині кордонів нашої охрененно неосяжної Батьківщини. Останні десять років він старанно перевозить все нажите непосильною працею на галерах за межі Росії», — розповів силовик Рабиновичу.

Один з особистих бункерів Путіна, з його слів, знаходиться на горі Афон.

«Я приблизно уявляю собі близько десяти місць у різних куточках світу, але точно знаю про найголовніше: про його особистому бункері в горі Афон на афонському півострові на півночі східної Греції. Там основна маса його золота, діамантів і необроблених суперценных алмазів. І буде ще більше, повір мені», – додало джерело.

Ці накопичені кошти Тато-Путін планує використовувати для фінансування силовиків у разі, якщо в Росії «рвоне» бунт. І, запевнив силовик, придушення соціального обурення буде дуже жорстким.

«Печінка по асфальту. Треба буде – і мізки по асфальту. Кров буде, крові буде багато. Що охаешь? Точка неповернення для Тата вже давно пройдено, ти сам про це неодноразово писав. Думаєш, ти один це зрозумів? Тато теж зрозумів! Краще ріки крові, ніж помаранчева революція на гроші Заходу, малюк. Тато так думає», – сказав джерело.

Поділився інформацією джерело і про справжні причини загибелі в ЦАР російських журналістів Орхана Джемаль, Кирила Радченко та Олександра Расторгуєва. Вся справа в алмазах, а не в діяльності ПВК «Вагнер».

«Вони там дуже багато дізналися щодо видобутку алмазів татовим молодшим партнером з багатьох бізнесів Пригожиним. Пригожин фронтит за Тата: у Тата з ним в основному 90% у всіх проектах, у Пригожина – 10%. В ЦАР йде видобуток алмазів. Велика частина найцінніших не йде на продаж за гроші, а фізично перевозиться до Тата в його сховищі-бункер на Афоні. І Джемаль, Радченко і Расторгуєв все це відстежили: шлях алмазів з ЦАР прямо на Афон. Люди Пригожина і Тата дізналися, доповіли, отримали наказ усунути, знищити, тому що цих свідків залишати в живих недоцільно. Ось і вся історія. ЦАР – це не єдине місце, де видобуваються алмази для Папи. Ну, ти мене зрозумів. До речі, ти бачив, як всі злилися з розслідування вбивства? Хто сунеться туди, тому кажуть: не лізь, інакше ти теж будеш трупом, і ми не жартуємо. Ну ось і перестали сунутися», — повідомило джерело.