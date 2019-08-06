У Маріуполі фірмовий поїзд «Луганськ-Київ» облюбували пляжні бомжі

У прифронтовому курортному Маріуполі Донецької області з початку літа на рейках біля міського пляжу стоїть покинутий залізничний склад.

Про це повідомляють «Донецькі новини».

Поїзд руйнується – розбиті вікна, двері іржаві, все навколо завалено сміттям. Нікому не потрібні вагони окупували асоціальні особи.

На окремих вагонах – напис «Лугань». В довоєнний час «Лугань» був фірмовим швидкісним потягом напрямку Луганськ – Київ – Луганськ, після 2014 року склад ходить лише до підконтрольного української влади Лисичанська Луганської області.

І руйнується поїзд, і його мешканці зовсім не прикрашають Приморський бульвар і пляж. Крім потворні картини, яку він виявляє, склад заважає відпочиваючим дорогу до моря. Людям доводиться переходити залізничне полотно через міст або ж… проповзаючи під вагонами.

«Цей жах тут стоїть з червня. Дуже неприємне видовище. Справа не в тому, що незручно ходити на пляж, наша сім’я не ходить в цьому районі на пляж, ми їздимо на Піщанку або за місто. Але ми любимо гуляти по Приморському бульвару, і вигляд цього іржавого поїзда і бомжів, які проводять час біля нього, чесно кажучи, псують настрій», – поділився маріуполець Володимир.

«Це – звичайна практика. Якщо в депо біля ПТО всі шляхи зайняті, то такі ось склади відганяють на шляху в бік порту, щоб не заважали. Конкретно з цього складу ще не прийнято рішення – чи ці вагони будуть відправляти на капітально-відновлювальний ремонт або його спишуть і поріжуть на метал», – пояснив працівник вагонного депо станції «Маріуполь» Юрій.