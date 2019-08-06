Авіакомпанія Коломойського виграла тендер на перевезення українських можновладців

Авіакомпанія “Роза Вітрів”, яку пов’язують з групою “Приват” українських олігархів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, виграла контракт на суму 35 млн грн на виконання літерних рейсів з перевезення вищих посадових осіб.

Інформація оприлюднена на сайті Prozorro.

Інших учасників в тендері не було. 2 серпня договір з компанією було укладено.

Згідно з умовами тендеру, перевезення авіакомпанія здійснюватиме в період до 31 грудня 2019 року. Кошти за перевезення будуть надаватися за фактом надання послуг протягом 20 днів. Джерелом фінансування визначені державне авіаційне підприємство “Україна”.

Нагадаємо, У 2012 році студія “Квартал 95”, художнім керівником якої виступав президент України Володимир Зеленський, почала співпрацювати з каналом “1 + 1”, співвласником якого є Коломойський. У листопаді 2018 роки бізнесмен заявляв, що він не впливає на діяльність Зеленського. У грудні 2018 року в інтерв’ю Зеленський говорив, що Коломойський не має на нього ніякого впливу.

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