Цукор суттєво подорожчає через скорочення виробництва — «Укрцукор»

Асоціація «Укрцукор» прогнозує підвищення оптово-відпускних цін на цукор на 18% до 13 тис. гривень/тонна 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 — серпень 2020) у зв’язку із скороченням виробництва цукру.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають «Українські Новини».

На даний момент, за оцінками асоціації, виробництво цукру в 2019/2020 м. р. складе 1,1-1,2 млн тонн, що більш ніж на третину менше торішніх показників.

«Таке зменшення пов’язане, насамперед, зі скороченням посівних площ під цукровим буряком та несприятливими погодними умовами.

Засуха і відсутність вологи в ґрунті негативно позначилися на розвитку цукрових буряків і станом на 1 серпня цукрові буряки масово втрачає вагу бадилля, що в свою чергу призведе до низької цукристості«, — прокоментувала заступник голови правління «Укрцукру» Руслана Яненко.

Крім того, агрономи господарств відзначають поширення таких хвороб, як коренева гниль і жовтяниця.

За прогнозами асоціації, у новому сезоні буде працювати 32 цукрових підприємства.

Раніше асоціація погіршила прогноз скорочення виробництва цукру з 1,5-1,6 млн тонн до 1,3-1,4 млн тонн в 2019/2020 маркетинговому році (вересень 2019 — серпень 2020).

У вересні 2018 року Рада скасувала державне регулювання ринку цукру.