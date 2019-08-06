На Комітет з бюджету пророкують Юрія Арістова, співвласника фірми «Зелари Фіш», в якій до квітня цього року Зеленський володів часткою

ЗМІ повідомляють, що Юрій Аристов претендує на посаду голови бюджетного комітету парламенту. Про нього пишуть, що він власник компанії «Атлантик-Юмма», в яку входить мережа ресторанів Fish house.

Підприємець. Найбільший імпортер риби і морепродуктів в Україні. Бенефіціар і засновник близько 20 компаній.

Але від інших торговців рибою Юрія Арістова відрізняє близьке ділове партнерство з Президентом України Володимиром Зеленським і Першим помічником Президента Сергієм Шефиром. Перед першим туром президентських виборів Володимир Зеленський почав виходити з бізнесів, де він раніше брав участь, і перерозподіляти свою частку між довіреними особами.

Зокрема, до квітня цього року Зеленський володів 15% у фірмі Арістова «Зелари Фіш»: це відображено в декларації кандидата в Президенти. Ми писали про це у рубриці «цікаві люди у виборчих списках».

Тепер співвласниками цієї структури є сам Аристов, Лариса Миколаївна Шефір та Олена Зеленська. Фірма зареєстрована за адресою Київ, вул. Бажана 1Е.

За місцем прописки «Зелари Фіш» знаходиться ще одне спільне підприємство Президента і Арістова — рибний ресторан «Фіш Хаус», що відкрився в 2015 році. Частку в ТОВ «Фіш Хаус» у Зеленського перейняли Перший помічник Президента Сергій Шефір, його брат Борис і артист «Студії 95-й квартал» Олександр Пікалов, виконував фільмах «Слуга народу» і «Слуга народу -2» роль міністра оборони України Івана Скорика.

Безпосередньо керує рестораном друга дружина Юрія Арістова, колишня учасниця телепроекту «Холостяк» (перший сезон з Максимом Чмерковським) одеситка Марина Дурицька-Арістова.

Зеленський та його друзі інвестували в рибний бізнес Юрія Арістова кілька років тому, коли його інша компанія «Океанаполис» перебувала під слідством прокуратури і була об’єктом спроби рейдерського захоплення. На тлі загрози можливої втрати «Океонаполиса» Аристов зареєстрував у 2015 році «Атлантік Юмма» і «Зелари Фіш», а в 2018 році — ТОВ «Столична ікряним компанія» (без участі Зеленського).

Друг сім’ї Аристовых і Зеленських Олександр Завітневич може очолити Комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України. Ми писали (https://t.me/shadow_anonymous_insights/239 (https://t.me/shadow_anonymous_insights/239)), що він є чоловіком Наталі Завітневич, яка навчалася разом з Володимиром Зеленським у середній школі №95 міста Кривого Рогу. А зараз консультує його сім’ю як психолог.

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