Медики озвучили головні ознаки нестачі сексу у жінок

Медики розповіли, які прояви здатні видавати жінку, що зіткнулася з нестачею сексу. Своєю думкою з цього приводу поділився з громадськістю лікар-невролог Дмитро Шубін.

Хронічна втома, а також поганий сон в нічний час можуть вказувати на брак в житті жінки інтиму. Це має зв’язок з виробництвом гормону окситоцину, що допомагає мозку “відключитися” для повноцінного відпочинку. Поганий стан шкіри обличчя, а також висипання можуть служити ще однією ознакою того, що дамі недостатньо сексу. Через це імунна система працює гірше, а інфекціям і бактеріям простіше закріпитися на шкірі.

Через тривалу відсутність інтиму підвищується ймовірність утворення зморшок, оскільки під час сексу виробляються колагенові молекули. Зберегти молодість і привабливість шкіри допоможуть заняття любов’ю хоча б двічі на тиждень.

: ukrhealth.net

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