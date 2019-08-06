Юсупова: найбільше виводять з себе шанувальники Зеленського, які тепер розгублено запитують – як закінчити війну?

Популярний український блогер та волонтер Наталя Юсупова у своєму блозі пише про те, що її часом дивують прихильники нового президента, які з надривом і претензіями обурюються, мовляв як закінчити війну, ви ж з військовими спілкуєтеся?

Юсупова зазначає, ось тут хочеться зупинити весь цей тон з нахрапом і сказати, що 73% обрали нову владу, яка виїхала на білому коні з перемогою, тому що прибрали «душогуба», який наживався на війні, а тепер деякі з цих 73% задають питання: як закінчити війну?

За словами волонтера, насправді, це так звані «порохоботы» повинні щодня запитувати у прихильників Володимира Зеленського, чому війна досі не закінчена? Ну, всі адекватні люди і до виборів розуміли, що війну закінчити в такому форматі, як зараз, апріорі не можна. Але «втомлені від війни» і повірили Володимиру нікого не слухали, мало того, истерили і обзивали всіх, кого можна було в тому числі воїнів і волонтерів, всім, кому, нібито вигідна війна, а ось тепер питання, чому війна не закінчується і кому вона вигідна?

«Найбільше бісить нахабство оскаженілих ідіотів, які продовжують таврувати народ, хто голосував проти Зе», – написала Юсупова. Вона додає, всі, хто підтримав Зеленського, перемогли більшістю, що ж їм ще потрібно, можна тільки насолоджуватися. Скоро 100 днів нового президентства, народ багато запитає.