Діаманти, золото і сотні квадратів елітної нерухомості одеської судді Марини Мишкін

Золото, діаманти, земля на Чорноморському узбережжі і сотні елітних квадратних метрів – далеко не повний перелік володінь сім’ї держслужбовців з Одеси. Їх декларації можна сміливо використовувати в якості допомоги по способам порушення закону «Про корупцію».

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Відомості зібрані згідно з поданими деклараціями, матері сім’ї — судді Одеського апеляційного господарського суду Марини Мишкін і її дітей прокурора Одеської прокуратури №3 Разміка Аракеляна і судді Одеського окружного адміністративного суду Марії Аракелян.

Так, у 2018 році Мишкіна заробила на своїй посаді судді Одеського господарського суду 642 тисячі 953 гривні, 61 тисячу 240 гривень пенсії і ще 276 тисяч 185 гривень вказані, як заробітна плата в Південно-західному апеляційний господарському суді. Крім цього доходу, їй довелося взяти кредит майже у 25 тисяч гривень, мабуть, щоб зберегти золото і діаманти, які також зазначені в декларації.

Зазначимо, що декларуванню підлягають лише ювелірні вироби, вартість яких перевищує 100 мінімальних зарплат. Відповідно, прикраси у Мишкін дійсно цінні.

Не дивлячись на чималий дохід, на роботу суддя Одеського апеляційного суду добирається на досить скромній машині представницького класу Toyota Avalon 2007 року випуску. Зате проживає Мишкіна в комфорті – у 2017 році вона задекларувала квартиру на 116 квадратних метрів.

Однак, не вся нерухомість судді потрапила в дану декларацію. Приміром, у такому документі за 2015 рік Мишкіна, крім іншого, зазначила земельну ділянку в чверть гектара та будинок на 380 квадратних метрів в Санжейку на самому узбережжі.

В наступних деклараціях інформація про них відсутня. Судячи з усього, в 2016 році підприємлива суддя просто переоформила земельну ділянку з будинком на узбережжі на колишнього чоловіка Мінаса Аракеляна.

Крім нього, щасливими власниками частини незадекларованого майна матері стали її діти. Син Размік Аракелян — прокурор Одеської прокуратури №3 і дочка Марія Аракелян — суддя Одеського окружного адміністративного суду, які зникли з декларації матері разом з нерухомістю.

Варто відзначити, що настільки близькі родичі, які до того ж, відповідно до поданої ними інформації, спільно з мамою-суддею мають вже згаданої квартирою на 116 квадратів, обов’язково повинні бути внесені в декларацію матері.

Однак, для Мишкін такий поворот небажаний. Оскільки в цьому випадку їй неодмінно довелося б, крім своїх діамантів, декларувати ще й діамантове намисто дочки-судді Марії Аракелян, її ж Range Rover, а також Mersedes-Benz, на якому їздить син-прокурор, і ще 4 елітні квартири в Одесі загальною площею близько 400 метрів.

Крім того, судді довелося б пояснювати, звідки у неї з’явилися 125 тисяч гривень, подарованих дочки для погашення кредиту і 30 тисяч гривень, подарованих їй же, без зазначення мети.

У свою чергу, отець — проректор Одеської юридичної академії, — також не обділяє дочка увагою: від нього Марія Аракелян в 2017 році отримала 70 тисяч гривень.

Таким чином, декларації сім’ї Мишкін – Аракеляна можна сміливо назвати посібниками по численних порушень Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема ст. 46, якою визначено перелік і порядок внесення відомостей у декларації.