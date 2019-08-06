У Нафтогазі повідомили про ризик зриву опалювального сезону в Одесі

Нафтогаз заявив, що через заборгованість компаній «Одеська ТЕЦ» та «Теплопостачання міста Одеси» за газ, місту не постачатимуть газу для потреб централізованого опалення восени та взимку.

Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.

Там нарахували, що загальний розмір заборгованості двох тепло генеруючих компаній складає 1,7 мільярда гривень. Відповідно до договору про реструктуризацію заборгованості перед Нафтогазом, тепловиробники для отримання газу на годину опалювального сезону мають погасити щонайменше 90% своєї заборгованості.

Компанії «Одеська ТЕЦ» для отримання газу на годину опалювального сезону потрібно заплатити ще щонайменше 161 мільйона гривень, а компанії «Теплопостачання міста Одеси» — 222,4 мільйона гривень.

«Нафтогаз закликає Фонд державного майна, що здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних та дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО та умов укладених з компанією договорів. Нафтогаз також нагадує, що минулого опалювального сезону саме активні дії представників місцевої влади дозволили уникнути відключення тепла в оселях одеситів», — повідомили в Нафтогазі.