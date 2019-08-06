Жителі Африки більше всіх постраждають від змін клімату — вчені

Згідно з новим звітом британських дослідників, кліматичні зміни торкнуться країн Африки сильніше, ніж вважалося раніше. До такого висновку прийшли співробітники Британського метеорологічного бюро і Університету Лідса. «Вперше ми застосували кліматичну модель високої точності. Вона здатна представляти процеси в атмосфері зі значно більшим реалізмом», — розповіла співавтор дослідження Елізабет Кендон з Метеорологічного бюро.

Кендон заявила, що рясні опади і раптові повені стануть набагато більш поширеним явищем в Африці. «Ми виявили, що погодні катаклізми, які зазвичай траплялися раз на 30 років, в майбутньому будуть проходити раз на три-чотири роки. Аномальні опади будуть випадати всьому континенту. Що стосується екстремальної посухи, то постраждає в основному Центральна та Західна Африка», — повідомила вона.

Дослідники підкреслили, що стрімкий приріст населення означає, що в найближчі роки екстремальні погодні явища на континенті зачеплять ще більше людей. При цьому, на думку вчених, у жителів Африки найменше можливостей для боротьби з наслідками глобальних змін клімату порівняно з громадянами інших країн, які страждають від кліматичних змін.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Ефіопії посадили 350 млн дерев за 12 годин.

За матеріалами УНІАН

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