Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США

Терорист опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами.
Про це повідомляє місцева влада
21-річний підозрюваний із Далласа відкрив вогонь по переповненому людьми магазину Walmart, а згодом здався поліції.
Вважається, що він опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.
4 серпня прокурор Західного округу Техасу Джон Баш заявив, що напад у місті Ель-Пасо, ймовірно, “був спланований для того, щоб залякати цивільне населення. Повідомляється, що підозрюваному може загрожувати смертна кара.
Нагадаємо:
3 серпня більше 20 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.
В той же день, внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев’ять осіб, не менше 16 зазнали поранень.