Поліція знайшла маніфест стрілка, що розстріляв понад 20 людей в США

Терорист опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами.

Про це повідомляє місцева влада

21-річний підозрюваний із Далласа відкрив вогонь по переповненому людьми магазину Walmart, а згодом здався поліції.

Вважається, що він опублікував в інтернеті расистський маніфест, в якому виправдовував свої дії необхідністю боротьби з мігрантами із Латинської Америки.

4 серпня прокурор Західного округу Техасу Джон Баш заявив, що напад у місті Ель-Пасо, ймовірно, “був спланований для того, щоб залякати цивільне населення. Повідомляється, що підозрюваному може загрожувати смертна кара.

Нагадаємо:

3 серпня більше 20 людей стали жертвами стрілянини в торговому центрі в місті Ель-Пасо в американському штаті Техас.

В той же день, внаслідок стрілянини у м.Дейтон (штат Огайо, США) загинули дев’ять осіб, не менше 16 зазнали поранень.