Мене б звинуватили у чаклунстві та спалили живцем: Джолі дала інтерв’ю. ФОТО

Анджеліна Джолі дала відверте інтерв’ю американському Elle в якому говорила про своє сучасне розуміння “відьом”, злості та про переломний момент свого життя.

Для статті фотограф Алексі Любомирські зробив кілька знімків. Джолі постає в домашній обстановці зі своїми собаками, яких колись забрала з притулку, і в образі жінки-пілота. Її ж фото прикрасить обкладинку.

Що такого в силі жінки, вільної душею і тілом, що її сприймали, як уособлення небезпеки протягом століть? У минулому старозавітну вказівку “Ворожок не залишай в живих” сприймали, як пряме керівництво до дії. Десятки тисяч людей були страчені за передбачуваний злочин за допомогою магії. І переважна більшість з них були жінками.

Все, що було неможливо пояснити, починаючи від неврожаю і закінчуючи хворобою дитини, пояснювалося впливом злих жінок. Такими називали, як бідних вдів, що випрошують милостиню, так і привабливих молодих жінок, в чиїх спокусливих принадах вбачалася магія.



Жінок звинувачували в чаклунстві за те, що вони одягалися інакше, мали відмінну думку про політику, або релігію, або за те, що мали сексуальні стосунки з ким побажають. “Якби я жила в той час, мене б точно звинуватили в чаклунстві та спалили живцем, просто за те, що я була собою”, – говорить Анджеліна Джолі.

Звинувачення в чаклунстві використовувалися для контролю над жінками майже по всім світу і в кожному столітті. Жанну д’Арк спалили живцем за ідолопоклонство і єресь, але в тому числі й за носіння чоловічого одягу. Початкові звинувачення проти неї включали чаклунство. Її звинувачували, що вона танцювала вночі у дерева фей — хрестоматійна поведінка відьми.

Це може здатися смішним, поки ви не усвідомите, що і зараз танцююча і співаюча жінка може бути піддана осуду. Навіть зараз іранські дівчата, які публікують відео зі своїми танцях, кидають виклик закону своєї країни, який дотепер вважає таку поведінку неприйнятною для жінки.

З незапам’ятних часів бунтівних жінок називають злими, дивними та небезпечними. Це дивно, що міфи й упередження збереглися протягом століть і зараз впливають на наше життя.

Вражає, як часто жінок, які балотуються на політичні посади в демократичних країнах, називають відьмами. Зберіть групу сильних жінок, і незабаром хтось затаврує їх “шабашем”. Так раніше називали збори відьом для поклоніння дияволу. У багатьох країнах жінок, котрі намагаються відстояти права людини, як і раніше називають “ненормальними”, “поганими матерями”, “важкими” або “розв’язними”.

По роботі я часто буваю в країнах, де, коли б я була громадянкою цієї країни, я б опинилася у в’язниці, або піддана фізичному покаранню.

Жінок-правозахисників по всьому світу ув’язнюють за їх політичні погляди, за захист себе та інших. Не дивлячись на досягнення сучасності, незалежність і творча енергія жінок все ще часто розглядаються як небезпечна сила, якою потрібно управляти, в ім’я релігії, традицій або культури.

За оцінками світових правозахисних організацій, 200 мільйонів жінок і дівчат, що живуть сьогодні, перенесли операції, що калічать на статевих органах. 650 мільйонів жінок і дівчат у всьому світі, вийшли заміж до того, як їм виповнилося 18 років. Тисячі жінок і дівчаток вбиті членами своїх родин в результаті так званих “вбивств честі” за те що проявили свою вільну волю.

Ніщо з цього не повинно ігноруватися або применшувати злочини, що здійснюються щодо хлопчиків і чоловікам, але, озираючись назад, ми повинні вдаватися в питання, чому так багато зусиль витрачається на те, щоб утримати жінок на других ролях?

У нашому світі “злі жінки” – це просто жінки, які втомилися від несправедливості й насильства. Жінки, які відмовляються слідувати правилам в які вони не вірять. Це жінки, які не відмовляться від свого голосу і прав, навіть під загрозою смерті, тюремного ув’язнення або загального осуду.

Якщо це зло, тоді світу потрібно більше злих жінок.

Але жінки не прокидаються щоранку тільки для боротьби. Ми хочемо бути м’якими, турботливими, доброзичливими та люблячими — не кожен з нас народжений для боротьби. І у нас немає магічних здібностей. У нас тільки є можливість підтримувати один одного і працювати з тими чоловіками, які цінують і поважають жінок як рівних собі.

Важко знайти час, щоб поставити собі питання — ким ми дійсно хочемо стати, — не тими, кого схвалять інші, а тими, ким ми є насправді. Але, якщо ви прислухаєтеся до себе, то зможете зробити вірний вибір та зробити крок вперед, щоб вчитися і змінюватися.

Для мене переломним моментом стала зустріч з біженцями в Сьєрра-Леоне під час жорстокої громадянської війни. Я вперше тоді зрозуміла, як багато в цьому світі насильства і скільки людей постраждали від військових конфліктів. Так я зрозуміла, яка мета мого життя.

Своїх дочок я вчу, що немає нічого більш привабливого і прекрасного, ніж жінка з незалежною волею і власною думкою, — резюмує Анджеліна Джолі. І додає, що матеріал створювала з любов’ю до всіх “злих” жінок і чоловіків які їх розуміють.

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