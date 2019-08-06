Бужанський про нову справу проти Порошенка: «Скажуть, що не володіє панамським мовою»

Відомий блогер і обраний депутат від партії президента Максим Бужанський прокоментував нові кримінальні провадження проти колишнього гаранта Петра Порошенка.

На своїй сторінці у Facebook блогер написав, що чекає серйозної аргументації від адвокатів колишнього президента щодо заведеної на нього в Панамі кримінальної справи.

«Чекаю серйозної аргументації від адвокатів Порошенко стосовно заведеного в Панамі кримінальної справи. В якому він головний герой. Вагоме щось треба таке, щоб всі одразу повірили. Щось в дусі «не володіє панамським мовою», — написав Бужанський. Користувачі активно коментують його посаду.

«Так 5 років готувалися. Найкращі юристи. Були ж колись і не куплені дипломи», «Можна поїздити по Панамі з Томосом, поставити по країні бігборди, відправити дружину повишивати або зробити зарядку…в кінці кінців», «Вже бачив чернетка відповіді, там написано — ви хоч раз бачили його в панамці?», «Це не міг бути він … В цей час він був на Мальдівах», — зазначають передплатники.