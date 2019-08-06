Археологи знайшли цивілізацію, що існувала задовго до Стародавнього Єгипту

Міжнародна група вчених виявила поховання цивілізації, яка існувала в Лівійській пустелі задовго до Стародавнього Єгипту. Знайдені останки і артефакти датуються 9300-4000 роками до нашої ери, свідчать про існування розвиненого соціуму. Дослідники вивчили поховання, що відносяться до кінця неоліту (4600-4000 роки до нашої ери), і встановили, що для цієї культури характерно вирощування худоби та створення мегалітичних будівель, що нагадують Стоунхендж.

У 2001-2003 роках археологи розкопали три кладовища з 68 скелетами і артефактами, включаючи глиняний посуд, прикраси з морських раковин, каменів і страусиної шкаралупи. Дослідники з’ясували, що у цих людей була низька дитяча смертність, високий ріст і велика тривалість життя (40-50 років). У 2009-2016 роках були виявлені ще два кладовища зі 130 скелетами і невеликою кількістю артефактів. Згідно з результатами аналізу, ці люди були невеликого зросту, з високою дитячою смертністю і невеликою тривалістю життя.

На думку дослідників, одне з місць поховання призначалося для людей високого соціального статусу, інше — для робітничого класу. Також для представників даної цивілізації було характерно багатоженство (співвідношення статей становило три жінки на одного чоловіка). У одного з кладовищ була окрема зона поховання дітей у віці до трьох років, так як тільки при досягненні трирічного віку діти вважалися такими ж людьми, як і решта. Також є свідчення шанобливого ставлення до предків, чиї скелети в деяких випадках намагалися реконструювати при повторному поховання. Все це вказує на рівень культурного розвитку, що перевершує звичайні скотарів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Еквадорі виявили 6500-річну кераміку невідомої культури.

За матеріалами УНІАН

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