Сурков воює з Медведчуком перед Путіним за те, щоб бути головним по Україні

На думку правозахисника Марка Фейгіна, радник президента РФ Владислав Сурков і український олігарх, кум Путіна Віктор Медведчук, борються між собою перед Путіним за вплив у Кремлі з питання тимчасово окупованій частині Донбасу.

Сурков в своїй боротьбі використовують Анатолія Шарія.

Таку думку в ефірі програми на телеканалі ATR висловив правозахисник Марк Фейгін.

«Сурков ворогує з Медведчуком дуже сильно. Вони воюють перед Путіним за те, щоб бути головним по Україні… Це внутрішньовидова боротьба. Так само як і «Оппоблок», який теж намагався отримати якісь відсотки, і Шарій у них теж це частково відняв. Чому це сурковським проект (діяльність Анатолія Шарія — ред.), тому що, по-перше, він спочатку таким був, тому що він гранично розкручується, проект Шарія, в Росії його активно підтримували на державних ЗМІ», — заявив Фейгін.