Політв’язня Кліха етапували, альо його місцезнаходження досі невідоме

Українського політв’язня у РФ Станіслава Кліха відправили із тюремної лікарні у Челябінську назад до в язниці у Верхньоуральську, але там його прибуття поки не підтвердили.

Про це написала у Facebook російська правозахисниця Тетяна Щур.

«Ми дізнаємося, що «засуджений Кліх етапований із ЛГЗ-3 м. Челябінська до Т-1 м. Верхньоуральська ще 30 липня»! Тобто назад – до тюрми! А мамі кажуть, що його там сьогодні ще немає. А де він? Ніхто не намагається навіть пояснювати: у в язниці знову змінився начальник. Вже третій за годину перебування там Стаса», – пише Щур.

Вона уточнює, що матері Кліха останній раз вдалося поговорити з сином 20 липня. Під час наступного дзвінка їй відповіли, що він вибув із в’язання язниці до Челябінської тюремної лікарні – чи то з гіпертонічним кризом, чи то з обструктивним бронхітом.

26 травня 2016 року суд Чечні засудив громадян України Миколу Карпюка та Станіслава Кліха до 22,5 і до 20 років ув’язнена язнення відповідно. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Кліх і Карпюк знаходилися у Чечні в цей період.