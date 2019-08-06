У Києві цієї ночі горіла будівля

У Києві вночі сталася пожежа у двоповерховій не експлуатованій будівлі у Подільському районі.

Так, 6 серпня, о 01:23, до рятувальників надійшло повідомлення, що на вул Боричів Тік сталася пожежа у двоповерховій не експлуатованій будівлі.

“По прибуттю до місця виклику, було встановлено, що на 2-му поверсі будівлі сталося займання сміття з подальшим розповсюдженням на покрівлю будівлі. Рятувальники негайно приступили до ліквідації пожежі. О 2:40 пожежу було локалізовано, а о 3:54 пожежа на площі 50 кв м була ліквідована”, — йдеться в повідомленні.

На місці події працювало 5 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та 25 осіб особового складу Київського гарнізону. Загиблих та травмованих не має.

“Причина виникнення пожежі з’ясовуються”, — зазначається в повідомленні.