Ситуація вийшла з-під контролю? Розкрився важливий нюанс про вибух на арсеналі в Росії

Арсенал боєприпасів під російським Красноярськом (Ачинськ), де 5 серпня прогриміли вибухи, планувалося ліквідувати в 2022 році.

Таку заяву зробив член комітету з оборони Держдуми шостого скликання, еколог Максим Шингаркін, пише “Комерсант”. Зазначено, що це звичайний склад боєприпасів, де немає і ніколи не було ні хімічної, ні ядерної зброї.

За інформацією Міноборони РФ, там зберігали озброєння, приготоване ще в епоху холодної війни. Однак цікавим виявився інший нюанс.

“Точних даних про характер пожежі немає, проте хочу звернути увагу, що організація арсеналів з точки зору пожежогасіння за радянських часів передбачала, що пожежа і вибухи на окремому сховищі не провокують загоряння і вибухи на сусідніх. Те, що евакуюють місто, означає, що сценарій, як то кажуть, запроектний. Тепер важливо, щоб пожежа не перекинулася на навколишні ліси”, – пояснив експерт.

Як повідомлялося, жителі Ачинського району Краснодарського краю (Росія) забили на сполох через вибухи на території військової частини в селищі Кам’янка. Вони почали масово тікати.

Водночас через вибухи, які нагадали очевидцям ядерну катастрофу, в мережі присоромили російську владу.