Українці побачать метеоритний потік Персеїди в ніч на 13 серпня

Українці побачать пік метеоритного потоку Персеїди, якщо ніч з 12 на 13 серпня буде безхмарною. Про це розповідає ZN.UA.

Науковці вважають, що на піку зорепаду можна буде спостерігати 100 метеорів на годину.

У ніч з 12 на 13 серпня жителі Землі зможуть побачити пік одного найкрасивіших зорепадів у році – метеорного потоку Персеїди. Як повідомляє Space.com, на піку можна буде спостерігати приблизно 100 метеорів на годину.

Спостерігати за метеорним потоком найкраще близько опівночі. Разом з тим, у цьому році в ніч піку зорепаду очікується яскравий Місяць, світло якого буде заважати спостереженнями в повному обсязі.

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Частинки метеорного потоку породжує комета Свіфта — Таттла. Рухаючись по сильно витягнутій орбіті, вона робить один оберт навколо Сонця за 133 роки. При зближенні із зіркою її ядро частково випаровується, і гази забирають з собою піщинки і камінчики — з них позаду комети утворюється шлейф.

Ширина метеорного потоку складає близько 40 мільйонів кілометрів, Земля проходить крізь нього близько місяця, але його пік припадає на 12-13 серпня. Найбільш щільна частина метеорного потоку становить 1,3 мільйона кілометрів, наша планета перетинає її приблизно за 12 годин.

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