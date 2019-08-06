У Запорізькій області п’яний поліцейський збив жінку

У Запорізькій області нетверезий поліцейський за кермом автомобіля скоїв наїзд на жінку-пішохода.

Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Мелітополі, розслідують обставини дорожньо-транспортної події за участю співробітника поліції одного з підрозділів ГУ Нацполиции в Запорізькій області”, – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, 5 серпня на центральній вулиці міста Кам’янка-Дніпровська Запорізької області водій автомобіля марки Daewoo, перебуваючи у нетверезому стані, скоїв наїзд на пішохода. Виявилося, що за кермом автомобіля знаходився співробітник поліції одного з відділень ГУ Нацполиции в Запорізькій області.

Відзначається, що потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості. На даний момент проводяться необхідні першочергові слідчі дії. Також вирішується питання про повідомлення поліцейському про підозру і про обрання йому запобіжного заходу. У разі доведення провини, поліцейському загрожує покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.