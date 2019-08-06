КНДР з допомогою хакерів викрала близько $2 млрд

Північна Корея вдосконалює методи кібератак на банки і біржі криптовалют, викравши при цьому вже близько $2 млрд.

Як повідомляє Reuters з посиланням на секретну частину доповіді ООН по КНДР, ці кошти влади тоталітарної держави пускають на розробку ракетно-ядерної програми.

За даними аналітиків, навіть без тест-запусків балістичних ракет Пхеньян останні півроку продовжував розвивати цю стратегічну військову сферу.

У звіті йдеться про те, що крім крадіжок коштів у фінансових установ і бірж, КНДР використовує хакерів (багато з яких працюють під керівництвом Департаменту держбезпеки КНДР — тамтешнього «КДБ») і для відмивання присвоєної кріптовалюти.

Запит журналістів в північнокорейської місії при ООН проігнорували.