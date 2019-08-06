ГПУ викликала Гонтареву на допит

Генеральна прокуратура Україна викликала на допит у якості підозрюваної колишню голову Національного банку України Валерію Гонтареву.

“Гонтарева Валерія Олексіївна… Вам необхідно з’явитися 12.08.2019 о 13 годині 30 хвилин до старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні Кулика К.Г. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15, каб. 1106-Б приміщення Генеральної прокуратури України, для проведення допиту у якості підозрюваного у кримінальному провадженні №12013220540000400 від 31.01.2013 за ч.2 ст.256, ч.5 ст.191 КК України та участі в інших процесуальних та слідчих діях”, – йдеться у повістці.

Йдеться про кримінальне провадження, у рамках якого розслідується створення злочинної організації колишнім президентом України Віктором Януковичем, яка причетна до розкрадання державного майна в особливо великих розмірах.