На Донеччині у під’їзді багатоповерхівки виявили заповнені бюлетені

У місті Покровськ Донецької області виявили заповнені виборчі бюлетені в під’їзді багатоповерхівки.

Так, 5 серпня, в одному з будинків у місті Покровськ були знайдені 4 бюлетені з позачергових виборів народних депутатів України.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт та у присутності понятих вилучила бюлетені. Усі виявлені бюлетені були заповнені одразу за трьох кандидатів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.158 Кримінального кодексу України (Фальсифікація виборчих документів).