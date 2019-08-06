У Москві троє затриманих за «заворушення» оголосили голодування

21-річний житель Москви Самаріддін Раджабов, заарештований у кримінальній справі про масові заворушення на мітингу 27 липня в Москві, оголосив голодування в ізоляторі тимчасового тримання. Про це виданню «МБХ медіа» повідомив його адвокат Анрі Цискарішвілі. Раджабов став третім обвинуваченим у справі, який повідомив про голодування, раніше це зробили 28-річний Кирило Жуков і 34-річний Олексій Міняйло. Про це розповідає Радіо Свобода.

За словами адвоката, Раджабов відмовився від прийому їжі з 1 серпня на знак протесту проти звинувачень і з солідарності з іншими обвинуваченими. Він продовжує пити рідини, в тому числі чай із цукром.

Згідно з висунутим звинуваченням, Раджабов заподіяв біль співробітнику Росгвардіі в захисному екіпіруванні, кинувши в нього пластикову пляшку. Він звинувачується так само в участі в масових заворушеннях. Сам він каже, що не брав участі в мітингу, опинившись у центрі Москви випадково.

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Нагадаємо, що 27 липня в російській столиці відбулася акція за допуск незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Були затримані 1373 людини, поліція і Росгвардія застосовували силу проти учасників протесту. Слідчий комітет порушив за підсумками заходу кримінальну справу про масові заворушення і кілька справ про напад на співробітників правоохоронних органів.

Дев’ять підозрюваних в участі в безладах заарештовані, один оголошений у федеральний розшук.

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