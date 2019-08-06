Екологічні соломинки mcdonald’s виявилися гірше пластику

Восени 2018 року британський mcdonald’s відмовився від пластикових соломинок на підтримку зеленого руху. Замість пластику в мережі стали використовувати картонні, які виробляють в Уельсі.
Однак з’ясувалося, що нові коктейльні трубочки розчинялися ще до того, як клієнти встигали допити напій. Тому довелося ущільнити картон. Але тепер трубочки не беруть компанії з переробки вторинної сировини з-за того, що вони дуже щільні.
Зараз mcdonald’s тимчасово рекомендує викидати ці трубочки разом із звичайним сміттям. У зв’язку з цим відвідувачі зажадали повернути пластикові соломинки назад. Була навіть створена петиція, яку підписала 51 тисяча осіб. Поки в компанії заявляють, що працюють над пошуком рішення.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
У Великобританії мережа ресторанів використовує 1,8 млн соломинок в день, тому перехід на папір міг стати значним кроком у скороченні одноразового використання пластику. Деякі пластикові вироби можуть розкладатися сотні років, якщо не будуть перероблені.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Англії заборонили пластикові трубочки, ватяні палички і мішалки для напоїв.
За матеріалами «Оглядач»
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