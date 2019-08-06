Екологічні соломинки mcdonald’s виявилися гірше пластику

Восени 2018 року британський mcdonald’s відмовився від пластикових соломинок на підтримку зеленого руху. Замість пластику в мережі стали використовувати картонні, які виробляють в Уельсі.

Однак з’ясувалося, що нові коктейльні трубочки розчинялися ще до того, як клієнти встигали допити напій. Тому довелося ущільнити картон. Але тепер трубочки не беруть компанії з переробки вторинної сировини з-за того, що вони дуже щільні.

Зараз mcdonald’s тимчасово рекомендує викидати ці трубочки разом із звичайним сміттям. У зв’язку з цим відвідувачі зажадали повернути пластикові соломинки назад. Була навіть створена петиція, яку підписала 51 тисяча осіб. Поки в компанії заявляють, що працюють над пошуком рішення.

Експрес-інформація по країні

Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Герб



Столиця – Лондон

Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

У Великобританії мережа ресторанів використовує 1,8 млн соломинок в день, тому перехід на папір міг стати значним кроком у скороченні одноразового використання пластику. Деякі пластикові вироби можуть розкладатися сотні років, якщо не будуть перероблені.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Англії заборонили пластикові трубочки, ватяні палички і мішалки для напоїв.

За матеріалами «Оглядач»

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