Місія на Марс може вплинути на когнітивні функції астронавтів

Причиною цього може стати космічна радіація, що впливає на астронавтів протягом всього довгого польоту. Протягом півроку дослідники піддавали впливу малих доз радіації 40 піддослідних мишей. Ще 40 особин використовувалися в контрольній групі. Вчені пояснили, що дози адекватні тим, якими буду опромінюватися летять на Марс астронавти.

Виявилося, що в результаті опромінення у тварин виникли проблеми з пам’яттю і здатністю навчатися. Миші боязко вивчали темні кути. Вони довго згадували стимули. Після завершення дослідів каліфорнійські вчені вивчили мозок тварин. В нейронах спостерігалися значні зміни.

Довгий політ «стискає» мозок

Чарльз Лимоли, автор дослідження і професор радіаційної онкології, вже не раз звертався до цієї теми. Раніше він з колегами вже опублікували дослідження про можливості пошкодження головного мозку астронавтів у результаті космічного польоту в далекий космос. Є й інші наукові роботи, в яких описано, що тривалий космічний політ фактично «стискає» мозок.

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Вчені вважають, що кожен п’ятий астронавт в далекому космосі, ймовірно, буде відчувати занепокоєння. У кожного третього виникнуть проблеми з пам’яттю. І всі вони можуть бути розгублені, коли справа дійде до прийняття рішень. Адже при такій віддаленості від Землі зв’язок з центром управління польоту буде затримуватися на 20 хвилин, і отримати оперативне вказівку астронавтам буде складніше.

Сьогодні вчені з Каліфорнії разом з іншими групами працюють над фармакологічними контрзаходів для захисту мозку і тіла від шкідливого впливу космічного випромінювання. А тим часом NASA теж розробляє нові, сучасні підходи до захисту астронавтів.

До речі, у NASA вважають, що протягом року, проведеного в космосі, здоров’я людини може залишатися «в основному стабільним». Ця впевненість базується на висновках досліджень, проведених раніше.

За матеріалами CNN

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