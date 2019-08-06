Олександр Усик дебютує в суперважкій вазі 12 жовтня

Дебютний бій українського боксера Олександра Усика в суперважкій вазі відбудеться 12 жовтня в Чикаго, на арені Wintrust.

Про це повідомляє Boxing News, передає Zrada.today.

Противником колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій вазі стане 38-річний камерунець Карлос Такам. Якщо Усик виграє цей бій, він буде готовий кинути виклик переможцю матчу-реваншу Ентоні Джошуа проти Енді Руїса.

Попри те, що Олександр Усик ніколи не виступав суперважкій вазі проте українець є обов’язковим претендентом Всесвітньої боксерської організації на титул чемпіона WBO в суперважкій вазі.

Останній раз Олександр Усик виходив на ринг в листопаді минулого року, коли нокаутував британця Тоні Білями та відстояв всі титули в першій важкій вазі.

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