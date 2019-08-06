Порошенко завжди перетинав кордон законно, як і під час вильоту на Мальдіви

Пресслужба «Європейської солідарності» відреагувала на чергове повідомлення Державного бюро розслідувань про те, що розглядає можливі факти організації незаконного перетину держаного кордону України екс-президентом Петром Порошенком. «В усіх випадках, коли Петро Порошенко перетинав державний кордон, він робив це у повній відповідності із законом. Це так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року», – заявили у «ЄС». Про це розповідає Zrada.today з посиланням на сайт «ЄС».

У повідомленні від персслужби «ЄС» йдеться про те, що в усіх випадках, коли Петро Порошенко перетинав державний кордон, він робив це у повній відповідності із законом. Це так само стосується і вильоту на Мальдіви на початку 2018 року.

«На Андрія Портнова та його «хлопчиків за викликом» із Державного бюро розслідувань, яке цей відомий поплічник Януковича отримав в концесію від нової влади, очікує велике розчарування. «Підроблені документи» існують лише в їхній хворобливій уяві. Як і всі інші фейки, покладені в основу численних «розслідувань», які штампує їхній спільний конвеєр.

Варто звернути увагу, що, за усталеною традицією, першим новину про чергове «розслідування» повідомив Портнов і вже потім її слухняно пережувала прес-служба ДБР.

Щодо заяв пана Портнова про нібито порушені проти Петра Порошенка кримінальні справи в Панамі, прес-служба уповноважена заявити, що у Порошенка немає компаній в тій країні. Натомість, стаття 385 кримінального кодексу Панами передбачає відповідальність за брехню під присягою – саме для таких, як Портнов.

Така ж відповідальність – за неправдиве повідомлення за злочин – існує і в Україні. Те, що на загал виглядає як інформаційний тролінг та спам, з боку Портнова, – насправді кримінальний злочин, за який рано чи пізно Портнов відповідатиме і в Україні, і в Панамі. Рівно як і за розкриття таємниці даних досудового розслідування, яким екс-заступник глави адміністрації Януковича систематично займається за потурання «орендованих» ним слідчих ДБР», – пише пресслужба партії «Європейська солідарність».

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Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань розглядає можливі факти організації незаконного перетину держаного кордону України екс-президентом Петром Порошенком. Про це 6 серпня повідомила прес-служба ДБР. Справа стосується відпочинку Петра Порошенка на Мальдівах.

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